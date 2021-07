Natation : Bonnet s'arrête en demi-finales du 200m nage libre

Il n’y aura pas de nouvelle finale pour Charlotte Bonnet sur le 200m nage libre. La nageuse du club de Nice n’est pas parvenue à signer une des huit meilleures performances des demi-finales disputées dans le bassin du Centre Aquatique de Tokyo. Placée dans la même demi-finale que la championne olympique du 400m nage libre Ariarne Titmus, qui n’a pas laissé le meilleur temps lui échapper (1’54’’82), Charlotte Bonnet a réalisé une première longueur intéressante avant de rentrer dans le rang pour une sixième place en 1’57’’35. Alors que Katie Ledecky a dominé la deuxième demi-finale (1’55’’34), la Française ne réalise que le 13eme temps au cumul des deux courses et voit son parcours prendre fin aux portes de la finale, contrairement à ce qu’elle avait réalisé il y a cinq ans à Rio. « C’était dur de figurer en finale et je n’ai pas nagé au niveau qu’il fallait que je nage. Je suis forcément déçue, a confié Charlotte Bonnet au micro de France Télévisions à l’issue de sa course. Après, j’aurai beaucoup aimé aller en finale, c’est dommage mais il reste le 100m nage libre et le relais 4x200m. On voit que ça nage très, très vite donc on verra mais j’ai encore une course individuelle, ce n’est pas encore terminé. »