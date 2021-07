Natation : Bonnet, Marchand et Duhamel en demies

Charlotte Bonnet se contente de la 4e place de sa série du 200m nage libre (1'56''88) remportée par la star américaine Kathleen Ledecky (1'55''28). Suffisant pour rejoindre les demies #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





— France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Marchand de justesse



🏊 Difficile dernière longueur pour Léon Marchand, 5e de sa série du 200m papillon, gagnée par le Suisse Noé Ponti, et une qualification in extremis en demies avec le 15e temps (1'55'85) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





— France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Duhamel passe aussi, pas Lesaffre



🏊 Cyrielle Duhamel se qualifie pour les demi-finales du 200m 4 nages avec le 12e temps des séries (2'11'11). Fantine Lesaffre est pour sa part éliminée (2'14''20) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





— France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Ca passe pour Charlotte Bonnet ! Engagée en séries du 200m nage libre, la Niçoise de 26 ans disputera bien les demi-finales, après avoir réussi le dixième temps., assez loin de la gagnante et auteure du meilleur chrono de ces séries, l'Américaine Katie Ledecki (1'55"28) championne olympique en titre. Mais les seize meilleurs temps étant admis en demi-finales, Bonnet sera bien au départ mardi.Qualification également pour Léon Marchand sur 200m papillon ! Au lendemain de sa sixième place sur le 400m 4 nages, le grand espoir de la natation française s'est qualifié in extremis pour les demi-finales. Seulement cinquième de sa série en 1'55"85 (à huit dixièmes du vainqueur suisse Noé Ponti),Les demi-finales auront lieu mardi, avec le Hongrois Kristof Milak, meilleur chrono des séries en 1'53"58, en favori.Une sur deux pour les Bleues en séries du 200m 4 nages. Cyrielle Duhamel s'est qualifiée en terminant troisième de sa série, en 2'11"11, à 1"41 de la "dame de fer" Katincka Hosszu, et onzième temps au total, à 1"95 de celle qui a réussi le meilleur chrono, l'Américaine Kate Douglass.