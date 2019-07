Mondiaux-Relais 4x100m 4 nages (M): La Grande-Bretagne prive Dressel du record

Caeleb Dressel n’a pas réussi à empocher une historique 7e médaille d’or ce dimanche aux championnats du monde de Gwangju (Corée du Sud).

L’Américain pouvait égaler son record, co-détenu depuis 2017 avec la légende Michael Phelps (7 titres en 2007). Mais les Britanniques (James Guy, Adam Peaty, Duncan Scott et Luke Greenbank) ont coiffé les Etats-Unis au poteau pour la couronne sur 4x100m 4 nages (3’28"10 contre 3’28"45). La Russie prend le bronze (3’28"81).

