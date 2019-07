Mondiaux: Deux nouveaux records du monde battus

Les records tombent les uns après les autres dans le bassin de Gwangju. Outre Caeleb Dressel qui bat les records de Michaels Phelps un par un, deux autres nageurs ont su réaliser la meilleure performance de l'histoire. Mention spéciale à la (très) jeune Américaine Regan Smith (17 ans), qui a établi un nouveau chrono référence sur 200 mètres dos en 2'03"35, battant ainsi le temps de sa compatriote Missy Franklin (2'04"06) établi aux JO de Londres en 2012. L'adolescente devient forcément la grande favori de la finale de l'épreuve.

Autre record, mais chez les hommes cette fois : Anton Chupkov a dominé sa finale du 200m brasse, discipline dans laquelle le Russe était déjà champion du monde. Celui-ci a produit son effort dans la deuxième partie de la course, pour s'imposer en 2'06"12, effaçant ainsi les 2'06"67 de Matthew Wilson, effectués en demi-finale de ses championnats du monde. L'Australien a d'ailleurs terminé deuxième de la finale en 2'06"68, juste devant le Japonais Ippei Watanabe (2'06''73), qui possédait le record du monde avant le début de la compétition.

What a fantastic day Team USA are enjoying and the exhibition continued with another WORLD RECORD in the semi-finals of the Women’s 200m Backstroke semi-finals, courtesy of 17-year old Regan Smith. https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/4WCuadQiXU