Mondiaux- 5km eau libre (D): Muller se console en argent

Trois jours après sa terrible désillusion sur le 10km en eau libre, Aurélie Muller a décroché l sur le 5km des championnats du monde de Yeosu, en Corée du Sud.

Privée des Jeux Olympiques de 2020 en raison de sa 11e place sur le 10km, seule distance olympique, la Française a terminé à une seconde de la Brésilienne Ana Marcela Cunha, victorieuse en 57 min 56 sec, et une seconde devant l’Américaine Hannah Moore et l’Allemande Leonie Beck, troisièmes ex aequo. Une médaille d’argent qui s’ajoute à celles remportées sur cette même distance en 2011 et 2017.

Malgré cette belle deuxième place, la Tricolore n’a pu retenir ses larmes. "C’est dur, je fais une super course, je suis deuxième et je me dis : 'Pourquoi je ne fais pas ça dimanche ?", a-t-elle confié.