Mondiaux-50m nage libre (M): Dressel titré une nouvelle fois

Cela devient une habitude. Caeleb Dressel écrase tout sur son passage lors des championnats du monde de Gwangju (Corée du Sud). Déjà titré à 3 reprises, l'Américain de 22 ans ne s'est pas fait prier pour remporter une 4e breloque en or sur le 50 mètres nage libre, la 11e de sa carrière. Au couloir 4, le natif de la Floride est parti plus lentement qu'à l'accoutumé. Une fois sortie de sa coulée, il a produit son effort pour au final s'imposer en 21"05, nouveau record des championnats du monde. Il devance le Brésilien Bruno Fratus et le Grec Kristian Gkolomeev, tous les deux enregistrés en 21"45.

Caelbel Dressel peut encore glaner le titre du 100m papillon, avec la finale prévue à 13h43 ce samedi, distance sur laquelle il a battu le record du monde en demi-finale.