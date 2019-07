Mondiaux-4x100m mixte: Les Bleus en finale

L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale du 4x100m mixte aux championnats du monde de Gwangju en Corée du Sud. Samedi, le quatuor tricolore composé de Charlotte Bonnet, Clément Mignon, Maxime Grousset et Béryl Gastaldello a réalisé le quatrième temps des séries en 3'24"27, derrière les Etats-Unis, l'Australie et le Canada. En finale, les Bleus procéderont à un changement d'effectif, puisque Mehdy Metella et Marie Wattel, engagés dans des épreuves individuelles sir 100m papillon et 50m papillon, remplaceront Grousset et Gastaldello pour tenter de décrocher une médaille.