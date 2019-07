Mondiaux-400m (D): Ledecky battue !

Sur une distance où elle régnait sans partage depuis son premier titre mondial à Barcelone en 2013, à seulement 16 ans, Katie Ledecky n'a terminé "que" deuxième du 400 mètres nage libre des Mondiaux de Gwangju.

L'Américaine, qui était jusqu'ici invaincue sur cette distance en grands championnats, a craqué dans le final (3'59"97), et s'est fait dépasser par la petite perle australienne Ariarne Titmus, 18 ans seulement, et victorieuse en 3'58"76.

Une autre Américaine, Leah Smith, complète le podium en 4'01"29.

