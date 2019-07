Mondiaux-200 m papillon (M): Le Hongrois Milak efface Phelps

Sensation énorme ce mercredi dans le bassin de Gwangju où, quelques minutes seulement après le nouveau titre de l'inoxydable Federica Pellegrini sur 200m, c'est le record du monde sur 200m papillon d'un certain Michael Phelps (1'51"51), que l'on pensait gravé dans le marbre pour quelques années encore, qui a été pulvérisé par un jeune Hongrois de 19 ans seulement ! Kristof Milak n'est certainement pas un inconnu, lui qui avait décroché une première médaille mondiale en argent sur 100m papillon, il y a 2 ans, chez lui à Budapest. Et possédait le record du monde juniors sur cette distance supérieure du 200m papillon.

Le Magyar, colossal de bout en bout, signe l'exploit de ces Mondiaux en retranchant pas moins de 8 dixièmes à la marque de Phelps (1'50"73) avec l'or à la clé devant le Japonais Daiya Seto (1'53"86) et le Sud-Africain Chad Le Clos (1'54"15).

WR alert!!

Kristof Milak sets a World Record stopping the clock in 1:50.73 in the 200m Butterfly!

He beats @MichaelPhelps record from 2009! CONGRATS, Kristof! ‍♂️#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/XOTJaeEiwe