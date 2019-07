Mondiaux-100m papillon (M): Dressel met une claque au record de Phelps !

Il n'est pas dans le même monde que ses concurrents. Caeleb Dressel vient une nouvelle fois d'effacer un record du monde détenu par Michaels Phelps, lors des Mondiaux de natation qui se déroule actuellement en Corée du Sud. Le nageur américain de 22 ans a dominé sa demi-finale du 100 mètres papillon en 49"50, soit 32 centièmes de mieux que le record précédent, qui datait de 2009. Il apparaît plus que favori pour la finale de la discipline qui aura lieu ce samedi.

Déjà vainqueur de trois titres mondiaux (4x100m, 50m papillon et 100m nage libre) sur cette édition, Caeleb Dressel pourrait remporter 8 médailles d'or et encore une fois effacer Michaels Phelps et ses 7 titres du livre des records.