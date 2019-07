Mondiaux-100m brasse (M): Record du monde pour Peaty dès les demies

Adam Peaty est bien le roi incontesté de la brasse. Le Britannique, déjà détenteur du record du monde de la spécialité en 57’’10, a abaissé ce dimanche sa propre marque à 56’’88 lors des demis-finales de l’épreuve aux championnats du monde de Gwangju. Le double champion du monde en titre de la distance a relégué le second meilleur temps des demies-finales à 1’’81 !

World Record - Adam Peaty lowered his own WR in the Men’s 100m Breaststroke Semi Final to 56.88! All the action live on https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming #FINA pic.twitter.com/iFdXAweCwb