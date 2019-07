Mondiaux-100m brasse (M): Peaty en or, sans record du monde

Pas beaucoup de suspense lors de la finale du 100 mètres brasse ce lundi aux championnats du monde de natation de Gwangju (Corée du Sud). En avance de près d’1’’81 sur tous ses adversaires en demi-finale avec un record du monde à la clé en 56’’88, Adam Peaty avait le titre quasiment assuré. Le seul enjeu était de savoir si le Britannique pouvait aller encore plus vite. Le double champion du monde de la distance s’est bien sûr imposé mais "seulement" en 57’’14, toujours largement devant son compatriote James Wilby (58’’46) et le Chinois Yan Zibei (58’’63).

