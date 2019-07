Mondiaux-100 m papillon (D): Wattel impressionne, Gastaldello éliminée

Marie Wattel s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 m papillon féminin aux championnats du monde de Gwangju en Corée du Sud. La nageuse française a réalisé le sixième temps des séries et en a profité pour battre son record personnel de trois dixièmes en bouclant la distance en 57"23. Sa compatriote Beryl Gastaldello n'a pas connu la même réussite. La Marseillaise n'a pu faire mieux que le 20e temps en 58"83 et ne défendra pas ses chances pour la suite de l'épreuve. Elle est également engagée sur 100 m libre et 100 m dos pour tenter d'effacer la déception de cette contre-performance.