Mondiaux-100 m (M): Mignon en finale, pas Metella

Il y aura un Français en finale jeudi de la course-reine des championnats du monde de Gwangju (Corée du Sud). Clément Mignon, pour sa première apparition à ce niveau de la compétition, a terminé ce mercredi 3e de sa demi-finale, avec le 6e temps général en 48"25. Déception en revanche pour Mehdy Metella, loin du compte avec la 7e place de sa course pour le 14e temps en 48"65. Le Guyanais avait remporté une médaille de bronze sur cette distance lors des derniers Mondiaux en 2017 à Budapest. Pas forcément rassurant dans l’optique du 100m papillon.

Malgré une énorme densité avec pas moins de 5 hommes sous les 48 secondes, deux favoris se détachent pour la couronne de ce 100 m. Le champion du monde en titre Caeleb Dressel, déjà vainqueur cette semaine du 50m papillon et encore monstrueux sur ses coulées notamment, s’est montré le plus rapide en 47"35. Mais attention au champion olympique en titre de la distance, l’Australien Kyle Chalmers, 23 centièmes plus lent que l’Américain.