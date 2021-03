Manaudou verra Tokyo !

#Endirect #FFNGoldenTour #Marseille2021



100 Dos Messieurs Finale A

🏅 NDOYE BROUARD Yohann FRA DAUPHINS D'ANNECY 52.97

🥈 TOMAC Mewen FRA AMIENS METROPOLE NAT. 53.19

🥉 CHRISTOU Apostolos GRE GRÈCE 53.71



Yohann réalise les minima Olympiques 👏🏻



Ndoye Brouard qualifié aussi

Florent Manaudou a son billet pour Tokyo ! Le nageur marseillais de 30 ans a officiellement décroché sa qualification ce vendredi en remportant la finale du 50m nage libre du meeting de Marseille en 21"72. Il a devancé Jesse Puts (22"23) et Clément Mignon (22"41). La Fédération française de natation avait fixé à 22"01 le chrono à réaliser avant le 27 juin pour se qualifier pour les JO d’été.et Rio 2016 où il avait remporté la médaille d’argent sur 50m nage libre derrière l’Américain Anthony Ervin et sur 4x100m nage libre derrière les Etats-Unis. Il avait ensuite annoncé qu’il mettait sa carrière sur pause, pour se consacrer au handball (il a joué avec l’équipe-réserve d’Aix-en-Provence, et avec l’équipe première pour des matchs amicaux), avant d’annoncer son retour en mars 2019. Son objectif : les JO de Tokyo et ceux de Paris. Avec un an de retard pour cause de pandémie de coronavirus, il sera bien au rendez-vous planétaire de Tokyo. Pour Paris, il aura alors 33 ans, c’est encore une autre histoire…Une seule place qualificative pour les JO est en jeu jusqu’à ce dimanche. Ensuite, une deuxième phase s’ouvrira, lors des championnats de France de Chartres en juin, avec des minimas moins élevés et deux nageurs qualifiables par épreuve.