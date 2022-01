Kromowidjojo met un terme à sa carrière

Heeft onlangs een foto geplaatst https://t.co/knMXkpcmrb

Plus grande médaillée de l'histoire en petit bassin



Devenue une légende des bassins au fil d'années qui l'avaient vu rafler pratiquement tous les titres qui se présentaient sur sa route, elle laissera assurément un grand vide dans le monde de la natation.Ce jeudi, sur son compte Instagram, photos d'elle toute petite puis sur son parcours à l'appui, la nageuse néerlandaise a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière.quand elle aurait pu choisir de tenter de grossir encore davantage son incroyable collection de trophées. "Après seize ans de sport de haut niveau, ma carrière de nageuse professionnelle est terminée", a publié la spécialiste du sprint,Dans l'eau de la capitale anglaise, "Kromo" avait en effet décroché l'or sur 50m et 100m nage libre. Elle avait dû en revanche se contenter à Londres de l'argent sur le relais 4x100m.Quatre ans plus tôt, lors des Jeux de Pékin, c'est en revanche sur la plus haute marche du podium que s'étaient hissées la native de Sauwerd et ses coéquipières de l'équipe des Pays-Bas.(28 au total, Mondiaux - 14 titres - et championnats d'Europe - 13 - confondus). De quoi rendre peut-être la page encore plus difficile à tourner. "La natation sera toujours ma passion, mais plus au niveau professionnel. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas que le sport de haut niveau et qu'il faisait partie d'un tout plus vaste", avoue d'ailleurs la Néerlandaise, qui va désormais s'orienter vers un avenir dans le développement personnel. Et désormais prendre le temps de "déguster son café d'une manière différente".