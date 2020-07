France : Leveaux annonce avoir loupé un contrôle antidopage

Leveaux est revenu à Mulhouse début juin

Il en a lui-même fait l'annonce, via ses réseaux sociaux. Le nageur Amaury Leveaux a posté un message, sur son compte Instagram officiel, dans lequel il avoue avoir tout bonnement loupé un contrôle antidopage inopiné, prévu ce lundi matin, du côté de Mulhouse. En guise de justification, le Français, spécialiste du sprint, a ainsi notamment écrit : « Je n'ai pas de sonnette dans le airbnb et mon tel en mode silencieux la nuit. » Après avoir pris sa retraite en 2013, le natif de Delle avait fini par replonger dans les bassins en 2019, soit six ans plus tard. Son objectif était les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon.Finalement, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs de sévir à travers le monde, la plus prestigieuse des compétitions sportives a été reportée à 2021. Le Tricolore y visera notamment et surtout la médaille d'or sur le 50m nage libre. Après un an passé du côté de Dijon, le sportif, aujourd'hui âgé de 34 ans, avait décidé, début juin, de retourner du côté de Mulhouse, afin de revenir sous les ordres de l'entraîneur Lionel Horter. Ce dernier était aux côtés d'Amaury Leveaux, lors de ses heures de gloire, à savoir ses deux médailles d'argent, sur 4x100m nage libre et sur 50m nage libre, aux Jeux Olympiques d'été 2008 de Pékin en Chine.