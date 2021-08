Eau vive 10km : Wellbrock champion, Olivier 6eme

Ce jeudi matin très tôt, à 6h30 du matin heure locale (23h30 heure française), a eu lieu le départ de l'épreuve de natation du 10km en eau vive de ces Jeux Olympiques d'été de Tokyo, dans le Parc marin d'Obaida offrant une vue imprenable sur la baie de la capitale japonaise. Une course particulièrement longue durant près de deux heures et extrêmement éprouvante. C'est pour cette raison que le départ est donné à l'aube, lorsque la température de l'eau n'est pas trop chaude. En l'occurrence, elle était déjà à 29 degrés ! Dès le départ, comme le veut la tradition de cette discipline atypique, ça a joué des coudes.



L'Allemand, Florian Wellbrock a réussi à prendre le meilleur d'entrée de jeu, semant ses concurrents d'une dizaine de mètres. Un premier avantage léger mais ô combien précieux pour le champion du monde en titre de la discipline. Rejoint par le Français Marc-Antoine Olivier, l'Allemand a également reçu la visite du Hongrois Kristof Rasovszky. Ce trio a peu à peu été rattrapé par l'Italien Gregorio Paltrinieri, puis à deux tours de l'arrivée dans ce circuit de 1k435, le Grec Athanasios Kynigaki et l'Israélien se sont également invités à la fête.