Championnats du monde (petit bassin) : Finale du 100m nage libre pour Wattel, pas de médaille pour le relais 4x50m nage libre mixte

La Suède au rendez-vous



Finale 4x50m nage libre mixte

Le relais français composé de Maxime GROUSSET, Thomas PIRON, Marie WATTEL et Beryl GASTALDELLO termine 6e en 1:30.06 🇫🇷#TeamFrance #TeamFFN pic.twitter.com/D9JAnqFTnQ

L’Asie a brillé avec Zhang et Hwang

Après avoir passé les séries, Marie Wattel verra bien la finale du 100m nage libre à Abu Dhabi. Cinquième de sa demi-finale en 52’’59, la Lilloise a validé son billet pour seulement cinq centièmes de seconde face à la Suédoise Michelle Coleman. Si Charlotte Bonnet a réalisé le même résultat que sa compatriote dans l’autre demi-finale, la sociétaire de l’Olympic Nice Natation voit la finale lui échapper pour un peu moins d’une demi-seconde après avoir bouclé la distance en 53’’06. Des demi-finales dominées sans surprise par la Suédoise Sarah Sjöström (51’’53) devant la Hongkongaise Siobhan Haughey (51’’82) alors que la Canadienne Kayla Sanchez et la Polonaise Katarzyna Wasick ont partagé le troisième temps (52’’28). Marie Wattel a ensuite retrouvé le bassin pour la finale du 4x50m nage libre mixte aux côtés de Maxime Grousset, Thomas Piron et Béryl Gastaldello. Il n’y a toutefois pas eu de miracle pour les Bleus avec la sixième place en 1’30’’06. Le titre mondial est revenu au Canada en 1’28’’55 devant les Pays-Bas (1’28’’61) et la Russie (1’28’’97).Une deuxième soirée de finales qui a démarré par un coup de tonnerre lors de la finale du 4x50m quatre nages féminin. Avec les sœurs Hansson, Michelle Coleman et Sarah Sjöström, la Suède a égalé le record du monde en 1’42’’38 pour remporter le titre mondial devant les Etats-Unis (1’43’’61) et les Pays-Bas (1’44’’03). La Suède a décidément été à l’honneur ce jeudi dans le bassin de l’Etihad Arena. En effet, Louise Hansson a ajouté un deuxième titre mondial à son palmarès lors du 100m dos. Abaissant son record personnel de six dixièmes de seconde et signant la septième meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance en 55’’20, la Suédoise a su résister au retour de la Canadienne Kylie Masse (55’’22) quand l’Américaine Katharine Berkoff complète le podium (55’’40). Sa sœur Sophie Hansson a remporté le bronze sur le 50m brasse (29’’55) dans une course remportée par l’Israélienne Anastasia Gorbenko en 29’’34, devant l’Italienne Benedetta Pilato (29’’50). Les Etats-Unis ont toutefois brillé avec Shaine Casas qui a dominé la finale du 100m dos en 49’’23 devant le Russe Kliment Kolesnikov (49’’46) et le Roumain Robert Glinta (49’’60).Une journée de compétition qui a également vu la Chine remporter le titre sur le 200m papillon avec Yufei Zhang. Cette dernière s’impose nettement en 2’03’’01 devant l’Américaine Charlotte Hook et la Bosnienne Lana Pudar (2’04’’88). La natation asiatique a également été à l’honneur avec Sunwoo Hwang lors de la finale du 200m nage libre. Le Sud-Coréen a remporté la médaille d’or en 1’41’’60 et a devancé lors de la course le Russe Aleksandr Shchegolev (1’41’’63) et le Lituanien Danas Rapsys (1’41’’73). Ilya Shymanovich, quant à lui, a dû se donner lors de la finale du 100m brasse. S’il a battu le record des championnats en 55’’70, le Biélorusse n’a devancé l’Italien Nicolo Martinenghi que d’un centième de seconde (55’’80) alors que l’Américain Nic Fink complète le podium (55’’87). L’Italie a pu se consoler avec le meilleur temps des demi-finales du 100m papillon signé par Matteo Rivolta en 49’’07 devant le Sud-Africain Chad le Clos (49’’56) et l’Egyptien Youssef Ramadan (49’’60).