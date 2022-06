Championnats du monde : Marchand sacré sur le 400m quatre nages, Wattel en finale contrairement à Grousset et Manaudou

#EnDirect #Budapest2022 #Natation

PREMIER TITRE POUR LA FRANCE 🇫🇷

Léon MARCHAND est CHAMPION DU MONDE du 400m 4 nages en 4:04.28 NOUVEAU RECORD D’EUROPE !

Une 1ère médaille d’or en finale des championnats du monde pour le jeune Français, un grand bravo 🥇

📸 KMSP/S.KEMPINAIRE

— FFN (@FFNatation) June 18, 2022

Wattel au rendez-vous sur le 100m papillon

Grousset et Manaudou ont calé sur 50m papillon

Léon Marchand a tout d’un grand ! A seulement 20 ans, l’élève de Bob Bowman s’est déjà installé sur le toit du monde sur le 400m quatre nages. Dans le bassin de la Duna Arena de Budapest, le Toulousain n’a pas laissé la moindre chance à ses rivaux. S’il a tenu bon sur le papillon face à Chase Kalisz et Carson Foster, il a instillé le doute dans leurs esprits sur le dos, qui n’est pas sa spécialité. C’est sur le parcours de brasse que le Français a fait la différence, étant même largement en avance sur les bases du record du monde détenu depuis 2008 par Michael Phelps. Le passage en nage libre lui a permis d’affirmer sa domination pour toucher en 4’04’’28. Enlevant cinq secondes à son record de France, établi dans la matinée ce samedi, Léon Marchand bat le record d’Europe et le record des championnats du monde sur cette distance. A plus de deux secondes, Carson Foster prend la deuxième place (4’06’’56) devant son compatriote Chase Kalisz (4’07’’47).Autre satisfaction française de cette première journée des Mondiaux de Budapest, Marie Wattel ne manquera pas la finale du 100m papillon. Après avoir remporté sa demi-finale en 56’’80 devant Claire Curzan (56’’92) et Farida Osman (57’’91), la Française n’a vu que la seule Torri Huske faire mieux dans la deuxième course (56’’29). « C’est vraiment comme ça que je veux construire mes courses maintenant, a confié au micro de France Télévisions Marie Wattel au sortir du bassin. Si je veux aller chercher une médaille, voire le titre, à Paris, il va falloir commence stratégiquement à construire les courses comme ça. Je suis contente que ça commence à payer, je suis à sept dixièmes de seconde de mon record. » Si la concurrence sera rude ce dimanche à l’occasion de la finale, la Lilloise aura très clairement un coup à jouer.Toutefois, pour l’équipe de France, les demi-finales du 50m papillon ont été synonymes de soupe à la grimace. Tous deux engagés dans la première course, Maxime Grousset et Florent Manaudou n’ont pas répondu présent. Alors que Caeleb Dressel s’est imposé en 22’’79), Maxime Grousset n’a pu faire mieux que quatrième (23’’10) quand Florent Manaudou a dû se contenter de la sixième place (23’’23). Les résultats de la deuxième demi-finale, remportée par Benjamin Proud en 22’’76, ont mis fin aux espoirs tricolores. Pour six centièmes de seconde, Maxime Grousset manque la qualification quand Florent Manaudou termine douzième. « C’est compliqué, surtout que j’ai encore moins travaillé le 50m papillon que le 50m nage libre depuis mon retour, a admis ce dernier au micro de France Télévisions. Je voulais faire un petit tour de plus mais ça reste mon meilleur temps depuis 2015. J’ai progressé dans une année de transition, c’est cool ! Le niveau est relevé et c’était le but de venir pour ses Mondiaux en faisant le mieux possible par rapport à mon année d’entraînement. Je serai à la place à laquelle je dois être. »