Championnats du monde : Marchand remporte la médaille d'argent du 200m papillon

Après son titre sur 400m 4 nages, Léon MARCHAND décroche la médaille d'argent sur 200m papillon en 1:53:37 avec en prime un nouveau record de France !

Marchand donne rendez-vous

Léon Marchand a tout donné mais il y avait bien plus fort que lui. Après avoir battu le record de France du 200m papillon de Franck Esposito ce lundi à l’occasion des demi-finales du 200m papillon, la nouvelle pépite de la natation française a récidivé lors d’une finale dominée de la tête et des épaules par Kristof Milak. Dans une Duna Arena en éruption, le Hongrois a mis une claque à tous ses rivaux mais également à son propre record du monde de la distance. Passé à 50 mètres de l’arrivée avec plus d’une seconde d’avance sur les bases de son temps établi lors des Mondiaux de Gwangju en 2009, Kristof Milak a touché en 1’50’’34, soit un peu moins de quatre dixièmes de seconde de mieux que sa précédente référence. La concurrence a été repoussée à trois secondes et le « meilleur des autres » n’est autre que Léon Marchand.N’ayant pas dérogé de sa stratégie de course, le protégé de Bob Bowman est parti à son rythme, sans trop en faire. Pointé à quasiment une seconde et demie de Kristof Milak après 50 mètres, Léon Marchand a progressivement augmenté l’allure pour revenir au contact du Japonais Tomoru Honda, plus exactement deux centièmes derrière. Grâce à une dernière longueur quasiment parfaite, sur laquelle il reprend deux dixièmes au nouveau champion du monde, le Tricolore est allé chercher la médaille d’argent en 1’53’’37, battant d’un peu plus d’une seconde son propre record de France établi ce lundi. Tomoru Honda complète donc le podium un peu plus de deux dixièmes de seconde derrière Léon Marchand. Si la différence est grande, tout indique que le Tricolore a les moyens de revenir sur Kristof Milak d’ici à Paris 2024.