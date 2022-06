Championnats du monde : Marchand, Grousset et Pigrée en demies

Une deuxième demie pour Pigrée

Après une première journée sans médaille aux championnats du monde de Budapest, la délégation française espère faire mieux ce mardi. Et les séries. matinales se sont plutôt bien déroulées, avec trois qualifications pour les demi-finales, pour deux éliminations. La nouvelle star de la natation française,, s'est qualifiée pour une nouvelle demi-finale, cette fois sur 200m 4 nages. Le champion du monde du 400m 4 nages a pris la huitième place des séries, en 1'58"70 et sera donc sur le plot de départ des demies ce mardi à 19h39, tout comme l'Américain Carson Foster, meilleur temps en 1'57"94, qu'il a battu en finale du 400m samedi. Ca ne passe pas en revanche pourqui, même s'il a fini à trois centièmes de son record personnel (1'59"71), n'a signé que le 19eme temps des séries. Engagé dans les séries du 100m nage libre,a tenu son rang en signant le cinquième temps en 48"17, à 57 centièmes du Roumain de 17 ans David Popovici, sacré sur 200m dimanche. On le retrouvera donc en demi-finale, à partir de 18h26. En revanche,, pour ses premiers Mondiaux sur l'épreuve-reine, n'a pu faire mieux que 27eme, en 49"01.Du côté des femmes,disputera une deuxième demi-finale pour ses premiers championnats du monde en grand bassin, puisqu'après le 100m dos, c'est sur 50m dos que la Guyanaise a franchi le cap des séries. Elle a remporté sa course et réussi le cinquième temps au total, en 57"75, et sera donc en demi-finales à partir de 18h37, le meilleur chrono étant revenu à la spécialiste du 100m dos, la Canadienne Kylie Masse (27"26). Enfin, dans une épreuve où aucun Français n'était engagé, la Canadienne de 15 ans Summer McIntosh, vice-championne du monde du 400m, a signé le meilleur temps des séries du 200m papillon en 2'07"26, et les Etats-Unis ont remporté les séries du 4x100m 4 nages mixte en 3'43"16.