Championnats d'Europe : Wattel, Herlem, Brouard et Duhamel en finale, le relais 4x200m quatrième

Deux Français en finale du 200m dos

Les Bleues au pied du podium sur 4x200m

Marie Wattel est inarrêtable. Dans la forme de sa vie, la nageuse française sacrée championne d'Europe mardi dernier sur 100m papillon a maintenant en tête de bisser sur le 100m libre. Il lui reste une marche. Toutefois, en attendant de remporter une éventuelle deuxième médaille d'or, samedi dans le bassin de Budapest,La Lilloise a notamment nagé plus vite que les deux Néerlandaises Femke Heemskerk et Ranomi Kromowidjojo, pourtant immenses favorites sur la distance, avant que Wattel vienne mettre son grain de sel. Samedi, en finale, elle s'élancera de la ligne d'eau numéro 4. Elle ne sera pas pour autant la seule de nos représentants à viser l'or en ce début de week-end.Trois autres Français se sont en effet qualifiés eux aussi pour la finale., après avoir nagé en 1'56”63 pour le premier et en 1'57”06 pour le second, soit le cinquième et le sixième temps de ces demi-finales.Mais en bouclant la distance en 2'12”12, la Nordiste a battu son propre record. Elle n'a rien pu faire pour autant face à la reine Katinka Hosszu, première de sa course en 2'10”66. Une fois de plus, la Hongroise sera la grande favorite en finale samedi.Favori, le relais français féminin ne l'était pas vendredi en finale du 4x200m,. Emmenées par leur chef de file Charlotte Bonnet, les Tricolores n'ont pas démérité pour autant., avec un temps de 7'59”45. Qualifiée de justesse pour cette finale, l'équipe de France a pourtant occupé longtemps la troisième position provisoire, derrière la Grande-Bretagne et la Hongrie. Mais pour que les Bleues conservent leur place sur le podium, il aurait fallu qu'Assia Touati, dernière relayeuse française, résiste à la légende Federica Pellegrini. Le miracle n'a pas eu lieu et, logiquement, c'est l'Italie et la reine "Fede" qui ont arraché la médaille de bronze. Les Bleues, elles, échouent au pied du podium.