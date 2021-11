Championnats d'Europe (petit bassin) : Une nouvelle finale pour Joly

Une nouvelle demi-finale pour Antoine Viquerat ! Après le 100m brasse (éliminé en demies) et le 200m brasse (réserviste pour la finale), l'Angevin de 23 ans s'élançait pour les séries du 50m brasse ce samedi matin lors des championnats d'Europe en petit bassin de Kazan, et il a franchi ce cap en signant le quatorzième temps, en 26"66, son nouveau record personnel ! L'Italien Pinzuti et le Russe Zanko ont nagé plus vite que lui mais ne verront pas les demies, en raison de la règle qui interdit que plus de deux nageurs d'un même pays disputent les demi-finales. Or, deux de leurs compatriotes se sont montrés plus rapides. Le meilleur temps est revenu au Biélorusse Ilya Shymanovich, médaillé d'argent sur le 100m brasse. Qualification également pour les demi-finales d'Antoine Herlem et Geoffroy Mathieu sur 200m dos. Suite au forfait du Russe Samusenko, 21 nageurs ont pris le départ de ses séries, et 16 se sont qualifiés. Les deux Français font partie du lot, Herlem (21 ans) ayant terminé avec le septième temps (1'52"85, nouveau record personnel) et Mathieu (24 ans) avec le 16eme (1'56"97). Ce sont trois Russes qui ont réussi les meilleurs chronos, Evgeny Rylov (1'51"46) devançant Aleksei Tkachev (1'51"51) et Grigiry Tarasevich (1'51"96). Mais ce dernier ne verra pas les demies.

Mattenet et Piron réservistes

Sur le 100m nage libre, un Français sera en demies, et l'autre devra se contenter d'une place de premier réserviste. Jordan Pothain (27 ans), qui disputera la finale du 200m dans la soirée, a réussi le 19eme temps des séries, en 47"92 et cela lui permet de se qualifier, au contraire de Thomas Piron (21 ans), demi-finaliste sur 50m papillon, qui devra espérer un forfait, après avoir terminé avec le 22eme chrono en 48"17. Le meilleur temps est revenu au double médaillé olympique Kliment Kolesnikov, en 45"88. Emilien Mattenet (21 ans lundi) sera quant à lui deuxième réserviste des demi-finales du 100m 4 nages, après avoir nagé en 55"55 (19eme temps mais record personnel), bien loin de 52"10 du Grec Andreas Vazaios. Sur le 800m, Damien Joly verra la finale ! Cinquième du 1500m, le nageur de 29 ans espère bien décrocher une médaille, et a signé le cinquième temps des séries, en 7'39"97, son nouveau record personnel, même s'il termine loin de l'Allemand Florian Wellbrock, auteur du nouveau record des championnats en 7'38"35. Joris Bouchaut (26 ans), 14eme en 7'48"82, et Logan Fontaine (21 ans), 18eme en 7'56"54, n'iront en revanche pas plus loin dans la compétition. Une seule Française était en lice ce samedi matin, et ça ne passe pas pour la jeune Justine Delmas (16 ans) sur le 50m brasse. La nageuse des Yvelines n'a pu faire mieux que le 35eme temps, en 31"75.