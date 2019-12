Championnats d'Europe (petit bassin) : Gastaldello encore argentée !

Manaudou en finale

Et de trois ! La France a remporté sa troisième médaille aux championnats d'Europe en petit bassin de Glasgow, grâce une nouvelle fois à Béryl Gastaldello. La Marseillaise de 24 ans, deuxième de la finale du 50m papillon derrière sa compatriote Mélanie Henique jeudi, a décroché une nouvelle médaille d'argent, sur le 100m nage libre. Alors qu'elle n'avait jamais été médaillée en individuel dans un Euro en petit bassin il y a 24 heures,L'or est revenu à la Britannique Freya Anderson (51''49) et le bronze à la Néerlandaise Femke Heemskerk (51''88).En espérant que cela donne des idées à Florent Manaudou, qui s'est qualifié pour la finale du 50m nage libre. Le Marseillais de 29 ans a signé un moins bon temps qu'en séries,(20"73 pour le Russe Vladimir Morozov). Autre Français présent en demi-finale, Maxime Grousset (20 ans) a terminé dernier, en 21"48. La finale se déroulera à 20h03 (heure française). Sur le 100m brasse, Théo Bussière (24 ans) n'a pas passé le cap des demi-finales, finissant douzième en 57"81, bien loin des 55"89 du Biélorusse Ilya Shymanovich, qui a signé un nouveau record d'Europe et record des championnats.