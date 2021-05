Championnats d'Europe : Olivier encore en argent

Sprint intense pour départager Olivier et Wellbrock



3e médaille pour la France ! Après sa médaille d’argent hier sur 5km, @marcoswimfr réitère l’exploit aujourd’hui en devenant vice-champion d’Europe du 10km🥈De bon augure pour les Jeux Olympiques de Tokyo !

Et de deux pour Olivier ! Déjà médaillé d'argent, la veille sur le 5 km de ces Championnats d'Europe de Budapest qui ont débuté comme le veut la tradition par les épreuves en eau libre,Le Français, comme cela avait déjà été le cas mercredi, a, champion olympique en titre du 1 500 mètres mais encore jamais médaillé en eau libre avant de s'imposer coup sur coup sur le 5 km et, 24 heures plus tard, sur la distance reine de 10 km. L'Italien, qui devient après ces deux exploits de ce milieu de semaine l'immense favori du 10km pour les Jeux de Tokyo devant Olivier, pourtant considéré avant le coup d'envoi de ces Championnats d'Europe comme le patron de la spécialité, a nettement devancé le médaillé de bronze de Rio sur la distance.Arrivé deux secondes avant ses deux poursuivants, Paltrineri a même pu s'offrir le luxe d'assister au, qui a néanmoins touché avant son rival pour l'argent. De quoi faire le bonheur du Nordiste, pourtant privé de nouveau de l'or par un Paltrineri ayant encore attendu la fin de course pour porter son effort.A l'arrivée,après sa médaille d'argent de la veille sur 5 km et après le bronze d'Océane Cassignol, d'entrée, sur le 5 km féminin. Belle performance également jeudi pour Axel Reymond. Grand spécialiste du 25 km, sur lequel il est double champion du monde, le compatriote et coéquipier de Marc-Antoine Olivier signe une très belle septième place. Longtemps dans le coup pour le podium, il aurait même pu espérer bien mieux.