Championnats d'Europe : Ndoye Brouard, Tomac et Bonnet en demies, le relais 4x200m en finale

🏊🇫🇷 Yohann Ndoye Brouard se qualifie pour les demi-finales du 100 m dos à Budapest en signant le deuxième meilleur chrono des séries (53.24s) ! Le Français Mewen Tomac est lui aussi qualifié.



Suivez le direct des championnats d'Europe de natation ▶ https://t.co/jiZeaMGvqb pic.twitter.com/AbnabEQm3u

— France tv sport (@francetvsport) May 19, 2021

Bonnet et le relais au rendez-vous



🏊🇫🇷 La Française Charlotte Bonnet remporte sa série et se qualifie pour les demi-finales du 200 m nage libre ! Elle signe au passage le 2e meilleur chrono général en 1.58.33 min.

Suivez les championnats d'Europe de natation ▶ https://t.co/jiZeaMGvqb#Budapest2021 #Natation pic.twitter.com/dG5p3CdCPu



— France tv sport (@francetvsport) May 19, 2021

Pas de demies pour Marchand

Après avoir décroché deux médailles lors des deux premiers jours des championnats d’Europe de natation à Budapest, l’équipe de France espère signer la passe de trois ce mercredi, et les séries matinales se sont relativement bien passées.verra les demi-finales du 100m dos, distance sur laquelle il est d’ores et déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Le nageur d’Annecy, âgé de 20 ans, a réussi le deuxième temps des séries, en 53’’24, derrière l’ogre russe Kliment Kolesnikov, qui a battu le record du monde du 50m dos lundi, et qui a gagné sa série en 52’’32 ce mercredi, avec donc près d’une seconde d’avance sur la concurrence.(19 ans) s’est également qualifié pour les demies, qui auront lieu à 18h30, grâce à un temps de 53’’46. Maxime Orange (23 ans), 27eme des séries en 54’’90, n’ira en revanche pas plus loin.a réussi sa matinée, en se qualifiant pour les demi-finales du 200m nage libre, qui débuteront à 19h33 ce mercredi. La Niçoise a terminé deuxième des séries, en 1’58’’33, derrière la Tchèque Barbora Seemanova (1’58’’25) et devant une certaine Federica Pellegrini, la championne olympique 2008 de la discipline, toujours au rendez-vous à bientôt 33 ans (1’58’’48). Assia Touati (26 ans) n’a en revanche pas passé le cap des séries, avec le 24eme temps en 2’00’’99. En fin de programme, les séries du 4x200m masculin ont permis à la France, non seulement de se qualifier pour la finale, qui se déroulera à 19h50, mais également de se pré-qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, grâce à un chrono de 7’10’’44.ont terminé quatrièmes de ces séries, à près de deux secondes des vainqueurs britanniques (7’08’’58).En revanche, Clément Bidard (20 ans le mois prochain) ne verra pas les demi-finales du 200m 4 nages. Le nageur mulhousien n’a signé que le 25eme temps des séries, en 2’02’’29, bien loin des 1’58’’10 du Suisse Jérémy Desplanches, meilleur chrono. Même sort pour le grand espoir de la natation française, Léon Marchand (19 ans) sur 200m brasse.Le meilleur temps des séries est revenu au Néerlandais Arno Kamminga en 2’07’’39.