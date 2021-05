Championnats d'Europe : Ndoye Brouard en bronze sur 100m dos, Manaudou privé de finale sur 50m papillon

L'équipe de France de natation en est désormais à trois médailles, du côté des championnats d'Europe à Budapest en Hongrie. Ce jeudi, Yohann Ndoye Brouard, âgé de seulement 20 ans, a décroché le bronze sur la distance du 100 mètres dos. Le jeune Tricolore, qui disputait sa toute première finale au niveau international pour son premier championnat international en grand bassin, a terminé ex-aequo avec le Grec Apostolos Christou, grâce à un temps de 52''97, soit son record personnel égalé. Cette finale a été dominée par le Roumain Robert Andrei Glinta, en 52''88, alors que l'Espagnol Hugo Gonzalez de Oliveira, en 52''90, a pris la médaille d'argent, sur cette même distance. Quant au deuxième Français présent en finale, à savoir Mewen Tomac, il a fini à la cinquième place, dans un temps de 53''00, après avoir craqué lors de la fin de course.

Manaudou n'a signé que le onzième temps des demies sur 50m papillon

En revanche, la finale du 200 mètres nage libre se disputera sans Français. En effet, à l'occasion des demi-finales sur cette distance, Jordan Pothain n'a pas pu faire mieux que 13eme en 1'47''60 alors que Jonathan Atsu ne signe que le 16eme temps, en 1'48''07. Il n'y aura également pas de finale pour Florent Manaudou, sur 50 mètres papillon. Le Tricolore n'a pas passé le cap des demi-finales, après avoir signé le onzième temps en 23''41. Devant lui, Maxime Grousset a terminé neuvième en 23''39, mais cela n'a donc pas suffi non plus. Chez les dames, Charlotte Bonnet a dû se contenter de la quatrième place de la finale du 200 mètres nage libre, dans un temps de 1'56''55.