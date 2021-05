Championnats d'Europe : Les Bleus ont brillé

🏊🇫🇷 Antoine Herlem remporte sa série du 200 m dos en battant son record personnel sur la distance (1'56"42) ! Yohann Ndoye Brouard, troisième, se qualifie aussi pour les demi-finales. #Budapest2021 #Natation



Suivez les Championnats d'Europe ▶

Wattel et Duhamel en demies, le relais en finale

Les Bleus ont brillé lors des séries matinales de la cinquième journée des championnats d'Europe de natation à Budapest ! Et notamment sur le 200m dos, où ils sont deux à s'être qualifiés pour les demi-finales (qui auront lieu à 18h30 ce vendredi).Il a été rejoint par le détenteur du record de France, Yohann Ndoye Brouard, septième en 1'57"7. Mais c'est le Britannique Luke Greenbank qui termine n°1 de ces séries en 1'54"67. Joris Bouchaut s'est quant à lui qualifié pour la finale du 800m, grâce au 8eme temps des séries, en 7'53"07. En revanche, ça ne passe pas pour Damien Joly, dixième en 7'54"23 et David Aubry, 35eme en 8'14"25. Marc-Antoine Olivier a décidé quant à lui de ne pas prendre le départ. La finale aura lieu samedi à 18h00, avec l'Ukrainien Mykhaylo Romanchuk en favori, lui a remporté les séries en 7'48"31.Championne d'Europe du 100m papillon et médaillée de bronze avec le relais 4x100m, Marie Wattel rêve d'une troisième médaille, et le nageuse de bientôt 24 ans a fait le travail lors de ses séries matinales en se qualifiant pour les demi-finales du 100m nage libre.Les demi-finales auront lieu à 18h47. Ca passe aussi pour Cyrielle Duhamel (21 ans) en séries du 200m 4 nages. La nageuse de Béthune a terminé sixième, en 2'12"35, et disputera donc les demi-finales à partir de 19h37. Le meilleur chrono est revenu à la Britannique Abbie Wood en 2'11"07. Un peu plus tard, le relais 4x200m féminin français s'est qualifié pour la finale. Margaux Fabre, Océane Carnez, Lucile Tessariol et Assia Touati ont signé le huitièmes temps en 8'03"36, mais bien loin des Italiennes (7'59"83), qui partiront favorites de la finale, qui aura lieu à 19h49 en fin de programme. Seul Français engagé en séries du 50m brasse, Théo Bussière (26 ans) n'ira pas plus loin, après avoir terminé avec le 28eme temps en 27"95, à une seconde et demie du triple champion du monde de la discipline Adam Peaty (26"34).