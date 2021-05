Championnats d'Europe : Le relais 4x100m 4 nages masculin en finale

#EnDirect #Budapest2021 #Natation

Séries du 4x100m 4N messieurs

La France (Yohann Ndoye Brouard 52.96 RP au départ, Théo Bussiere, Mehdy Metella et Maxime Grousset)se qualifie pour la finale avec le 2e temps en 3:32.50.#TeamFrance #TeamFFN

Pas de finale pour Mattenet

En cette dernière journée des championnats d’Europe de natation de Budapest, quatre épreuves étaient programmées lors des séries matinales. Elles ont notamment permis au relais 4x100m 4 nages masculin de se qualifier pour la finale (qui aura lieu à 19h14). Yohann Ndoye Brouard, Théo Bussière, Mehdy Metella et Maxime Grousset ont réussi le deuxième temps en 3’32’’50, à seulement deux centièmes des Britanniques., bien loin des 3’58’’67 des Néerlandaises. Elles auront tout de même le statut de deuxième équipe remplaçante, mais il semble assez improbable que deux équipes déclarent forfait d’ici la finale de 19h21, qui sera la toute dernière épreuve de ces championnats d’Europe., qui a devancé son compatriote Peter Bernek (4’13’’83). L’autre Français prévu lors de ces séries, Léon Marchand, a décidé de ne pas prendre le départ. A noter également que la Russe Anna Egorova a réussi le meilleur temps des séries du 400m nage libre, en 4’08’’87. Des séries auxquelles aucune Française ne participait. Les championnats d’Europe vont donc se terminer ce dimanche soir. La délégation française compte actuellement quatre médailles (or pour sur 100m papillon et argent sur 100m nage libre pour Marie Wattel, bronze pour Yohann Ndoye Brouard sur 100m dos et le relais 4x100m nage libre féminin) et elle pourrait potentiellement en glaner quatre supplémentaires lors des finales de la soirée. En 2018, la France en avait gagné sept à Glasgow.