Championnats d’Europe : Finale pour Tomac et Ndoye Brouard, Joly laisse échapper le podium, Grousset sans regrets

#EnDirect #Budapest2021 #Natation

Demi-finales 100m dos messieurs

Les deux français accèdent à la finale Mewen Tomac 2e en 52.86 (nouveau record perso) et Yohann Ndoye Brouard 4e en 53.01. Bravo à eux 🇫🇷👏🏻#TeamFrance #TeamFFN

📸 L’Equipe/F.Faugère pic.twitter.com/4FBaCaTDcF

— FFN (@FFNatation) May 19, 2021

Grousset n’a rien à regretter

Mewen Tomac et Yohann Ndoye Brouard ont frappé fort ! En effet, les deux Français se sont qualifiés pour la finale du 100m dos des championnats d’Europe de Budapest avec la manière. Alors que le Grec Apostolos Christou a signé le meilleur temps (52’’77), Mewen Tomac est également descendus sous les 53 secondes (52’’86) pour signer la deuxième meilleure performance après avoir remporté sa demi-finale avec autorité. Yohann Ndoye Brouard, deuxième derrière le Grec dans la première course, a signé le quatrième temps (53’’01). Les deux Tricolores seront des candidats au titre à l’occasion de la finale prévue ce jeudi en début de programme. Damien Joly, pour sa part, n’a pas atteint son objectif lors de la finale du 1500m nage libre. Alors que Mikhaylo Romanchuk (14’49’’89) a fini par faire craquer Gregorio Paltrinieri, sacré sur le 5km, le 10km et le relais mixte en eau libre, dans une course qui a très tôt viré au duel entre l’Ukrainien, le Français s’est installé à la troisième position à mi-distance. Mais la fin de course bien plus intense de l’Italien Domenico Acerenza a fait descendre Damien Joly du podium, qui a touché deux secondes après son rival.Outsider et ayant la volonté de bien faire en finale du 100m nage libre, Maxime Grousset a atteint son objectif. Kliment Kolesnikov (47’’37, record des championnats) a fini par avoir le dernier mot face à Alessandro Miressi et son compatriote Alessandro Miressi pour aller chercher un troisième titre dans ces championnats d’Europe après le 50m dos, sur lequel il a battu le record du monde, et le relais 4x100m nage libre. Juste derrière, alors que Nandor Nemeth a pris la quatrième place, Maxime Grousset est descendu sous les 48 secondes sur la distance pour la première fois de sa carrière (47’’90) pour une très belle cinquième place et confirmer qu’enchaîner trois courses à très haut niveau est à sa portée. Sophie Hansson a comme pris la revanche de sa sœur. En effet, alors que Louise Hansson a craqué lors de la finale du 100m papillon remportée par Marie Wattel et Anna Ntountounaki ce mardi, la Suédoise a répondu présent sur le 100m brasse (1’05’’69) pour remporter le titre européen devant les Italiennes Ariana Castiglioni et Martina Carraro, qui ont toutes deux devancé Yuliya Efimova. Le 200m papillon féminin sera à n’en pas douter une affaire en Hongroises. En effet, Boglarka Kapas est allé chercher le meilleur temps (2’07’’25)… mais a relégué la « Dame de Fer » Katinka Hosszu à une seconde et demie, elle qui a signé le deuxième temps au cumul des deux courses. Sur le 200m brasse, Erik Persson est allé chercher le meilleur temps des demi-finales (2’07’’85), juste devant Anton Chupkov et Matti Mattsson.