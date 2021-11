Championnats d’Europe en petit bassin : Belle matinée pour les Bleus

#EnDirect #Kazan2021 #natation

Séries du 4x50m 4N messieurs

Les Français 🇫🇷 (Antoine Herlem, Antoine Viquerat, Thomas Piron et Jordan Pothain) se qualifient pour la finale avec le 6e temps 1:35.41#TeamFFN pic.twitter.com/fXohfgFcV1

— FFN (@FFNatation) November 3, 2021

Viquerat qualifié avec le relais aussi

Belle matinée pour la délégation française aux championnats d’Europe en petit bassin de Kazan ! Tous les Bleus en lice ont franchi le cap des séries lors de cette deuxième journée de compétition, après une première qui a vu les Bleus ne décrocher aucune médaille. Premier tricolore dans le bassin russe,L’Angevin de 23 ans a terminé sixième de sa série et dixième temps au total, mais cela lui suffit pour se qualifier, puisque seulement deux nageurs de la même nationalité peuvent disputer la finale et l’Italien qui avait terminé devant lui avait déjà vu deux compatriotes signer un meilleur temps. C’est le Biélorusse Ilya Shymanovich, vice-champion du monde 2018 de la discipline, qui est allé le plus vite, en 56"04.Quelques minutes plus tard, Antoine Viquerat a replongé en compagnie des autres relayeurs du 4x50m 4 nages masculin, Antoine Herlem (dos), Thomas Piron (papillon) et Jordan Pothain (nage libre). Et les Bleus se sont qualifiés pour la finale en signant le sixième chrono, en 1'35"41. Le meilleur temps est revenu aux Russes, en 1'32"69. Enfin, la belle matinée tricolore s’est conclue par la qualification de Damien Joly pour la finale du 1500m.Dans les séries ne concernant pas les Français, la Néerlandaise Kira Toussaint a réussi le meilleur temps des séries du 200m dos (2'06"17), l'Italien Lorenzo Zazzeri celui du 50m nage libre (20"92), la Russe Svetlana Chimrova celui du 200m papillon (2'05"63) et la Suédoise Sarah Sjoestroem celui du 100m 4 nages (58"65). La session de soirée, avec six finales au programme, débutera à 16h30 heure français.