Championnats d'Europe (eau libre) : Deux médailles pour l'équipe de France sur le 5km

La belle médaille de bronze d’Océane CASSIGNOL après un 5km intense 🔥🥉Encore bravo @OceaneCassignol pour ce premier podium international en individuel sur un grand championnat 👏🏼🇫🇷

Le compteur est ouvert !

Olivier a cédé face à Paltrinieri

Les championnats d’Europe de natation de Budapest démarrent avec deux médailles pour l’équipe de France. Championne olympique en titre sur le 10km et championne du monde du 25km en 2017, Sharon van Rouwendaal a confirmé à l’occasion du 5km, épreuve d’ouverture de l’eau libre dans ces championnats d’Europe. La Néerlandaise s’est installée en tête vers la mi-course et a ensuite parfaitement maîtrisé l’Italienne Giulia Gabbrielleschi pour s’imposer avec un peu plus de quatre secondes d’avance sur cette dernière. Membre de l’équipe de France sacrée championne du monde du 5km par équipes en 2017, Océane Cassignol remporte sa première médaille individuelle lors d’un grand championnat. La native de Béziers a, en effet, pris la troisième place à un peu plus de six secondes de Sharon van Rouwendaal. Lara Grangeon, pour sa part, a terminé à la quatrième place avec cinq secondes de retard sur sa compatriote.Cette médaille pour Océane Cassignol n’était toutefois que le début pour l’équipe de France de natation en eau libre. Dans la foulée, sur la distance qui l’a sacré champion du monde en 2017 dans cette même ville de Budapest, Marc-Antoine Olivier avait un coup à jouer. Dans le paquet durant la première moitié de course, le Nordiste s’est installé à la deuxième place au contact du Hongrois Kristof Rasovzky en fin de course. Toutefois, Marc-Antoine Olivier n’a pas pu résister au final de Gregorio Paltrinieri. Membre de l’équipe d’Italie vice-championne du monde du 5km en 2019, le natif de Carpi n’a pas laissé la moindre chance à ses rivaux et s’impose avec un peu moins de deux secondes d’avance sur le Français quand son compatriote Dario Verani complète le podium. Logan Fontaine et Julles Wallart, également présents aux avant-postes dans l’emballage final, prennent respectivement les cinquième et septième places.