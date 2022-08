Championnats d'Europe : Bouchaut en finale, Joly éliminé

Médaillé de bronze la veille sur sa distance fétiche, le 1500m, Damien Joly était de retour dans le bassin de Rome des Championnats d'Europe ce mercredi. En revanche, cela s'est moins bien passé pour lui en séries du 400 m. Il a nagé en 3:53.63, terminant 5eme de sa course. Un chronomètre insuffisant pour atteindre la finale à laquelle participera un autre Tricolore en la personne depour rallier la course ultime en fin d'après-midi.Ensuite,. Le quatuor composé d'Emma Terebo, Adèle Blanchetière, Marie Wattel et Béryl Gastaldello a signé le 5eme temps et composté son ticket pour la finale ce soir. Cette prestation des filles a inspiré les garçons dans la même épreuve. Mewen Tomac, Antoine Viquerat, Clément Secchi et Charles Rihoux ont achevé leur série en seconde position derrière les Italiens et avec le 4eme chronomètre général. Ils défendront leurs chances pour une médaille ce mercredi soir en baisser de rideau de cette journée riche à Rome.