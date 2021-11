Championnats d'Europe 2021 (petit bassin/séries) : Pigrée meilleur temps du 50m dos, Mattenet passe sur 200m 4 nages

La matinée a été bonne pour certains Français. Ce jeudi matin avait lieu une troisième matinée de séries, du côté des championnats d'Europe 2021 de natation en petit bassin, qui se déroulent depuis ce mardi et jusqu'à ce dimanche, du côté de Kazan en Russie. Pas moins de sept épreuves étaient ainsi au programme, quatre chez les dames mais également trois chez les messieurs. En ce qui concerne le contingent tricolore, ils étaient un total de cinq dans les bassins, avec des fortunes diverses. La meilleure a été Analia Pigrée. La Guyanaise a tout bonnement signé le meilleur temps de l'ensemble des séries de la distance du 50 mètres dos. La native de Cayenne a remporté la deuxième des quatre séries au programme, dans un temps de 26''13.

Mattenet, douzième meilleur temps

Elle sera donc bien évidemment au rendez-vous des demi-finales sur la distance. Une course qui se déroulera pas plus tard que ce jeudi soir, pour ensuite peut-être pouvoir espérer une finale, prévue, quant à elle, ce vendredi soir. Autre Tricolore au rendez-vous des demi-finales, Emilien Mattenet. Sur la distance du 200 mètres quatre nages, le Tricolore a fini quinzième sur l'ensemble des séries programmées, mais disputera les demi-finales avec le douzième meilleur temps, dans la mesure où quatre Russes et trois Italiens ont notamment terminé devant lui. En sachant que seuls les deux meilleurs représentants de chaque pays, faisant alors partie du Top 16 des séries, pourra alors voir la suite de la compétition, sur la discipline. Pour parvenir également à ce fameux résultat final, Mattenet a pris la cinquième place de sa série, dans un temps de 1'59''51.

Delmas, Mathieu et Herlem calent en séries

Une série remportée par le Russe Daniil Pasynkov en 1'55''72. Il disputera donc bel et bien les demi-finales de ce jeudi soir. En revanche, pour les autres Tricolores engagés, il n'y aura pas de suite. Sur le 200 mètres brasse dames, Justine Delmas a pris la septième place de la troisième des quatre séries dans un temps de 2'25''16. 20eme temps de l'ensemble des séries, Delmas échoue à plus d'une seconde de la qualification. Enfin, sur le 100 mètres messieurs, ils étaient deux à tenter leur chance. Geoffroy Mathieu a terminé à la huitième place de la deuxième des quatre séries, en 53''24, soit le 25eme temps des séries. Quant à Antoine Herlem, il a pris la neuvième position de la dernière série, en 53''06.