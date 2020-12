Championnats de France : Wattel au rendez-vous, Metella en forme

#EnDirect #SaintRaphael2020

⁣J- 1 ! Derniers réglages pour les nageurs avant de plonger dans les championnats de France demain 🏊🏼‍♀️🏊🏼‍♂️ Objectif : réaliser les critères de sélection pour les prochains Jeux Olympiques et championnats d’Europe 🎯 ⁣

Bon courage à tous ! ⁣#TeamFFN pic.twitter.com/RaHhAANr66

— FFN (@FFNatation) December 9, 2020

Metella signe son retour

Les Championnats de France de natation en grand bassin ont démarré tambour battant à Saint-Raphaël. Attendus, les séries du 100m nage libre féminin n'ont pas déçu avec le temps meilleur signé Marie Wattel (en 53"90).« Je suis satisfaite, cela faisait longtemps que je n'étais pas descendue sous les 54 secondes. J'étais très relâchée, c'est ce qu'il faut que je refasse ce soir en finale, surtout ne pas me crisper.», a par la suite confié Wattel, dans des propos recueillis par L'Equipe. Si Bonnet ne s'est pas exprimée, Gastaldello semblait, elle, fatiguée après avoir « accumulé beaucoup de fatigue pendant les six semaines de l'ISL. »Dans les autres séries féminines du matin, on notera également que Fantine Lesaffre a signé le meilleur temps du 200m 4 nages en 2'12"43, dont la finale aura lieu ce jeudi soir à 20h23. Chez les hommes, Mehdy Metella fait parler de lui.Opéré de l'épaule gauche en janvier dernier, le Français a dominé les séries du 100m papillon en 52"81 ce jeudi matin.Metella n'a cependant pour le moment pas réalisé un temps suffisant pour les Championnats d'Europe ou les Jeux Olympiques. Ce jeudi soir, huit finales seront au programme dans le Var.