Championnats de France : Tomac, Ndoye-Brouard, Wattel et Bonnet réussissent les minimas

Quatre qualifiés de plus pour les championnats du monde de Budapest (en juillet) et les championnats d'Europe de Rome (en août) ! La quatrième journée des championnats de France de Limoges a permis à quatre nageurs supplémentaires (provenant de deux disciplines) de décrocher leurs billets, car ils ont réussi les minimas en finale. C'est le cas, sur 200m dos, de Mewen Tomac (21 ans) et Yohann Ndoye-Brouard (22 ans), qui ont nagé respectivement en 1'56"74 et 1'57"90, et donc en-dessous des minimas fixés à 1'58"09. Déception en revanche pour Antoine Viquerat (24 ans), certes vainqueur de la finale du 200m brasse en 2'10"75, mais les minimas étaient fixés à 2'10"32. Pas de quota mondial ni européen non plus sur 200m 4 nages, où Enzo Tesic (22 ans), deuxième de la finale derrière l'Algérien du club de Nice Jaouad Syoud, a échoué à seulement deux centièmes des minimas, fixés à 1'59"76.

Wattel et Bonnet au rendez-vous

Du côté des femmes, deux nouveaux billets pour la Hongrie et l'Italie ont été attribués à Marie Wattel (25 ans) et Charlotte Bonnet (27 ans). Les deux nageuses ont terminé aux deux premières places de la finale du 100m nage libre, en respectivement 53"71 et 53"74, et font donc bien mieux que les 54"25 demandés. Sacrée championne de France du 200m papillon à 17 ans, Tabatha Avetand devra se "contenter" de la médaille d'or et non d'un billet pour Budapest et Rome, puisqu'elle a nagé en 2'10"83, alors qu'un chrono de 2'09"21 était demandé. Idem pour Justine Delmas (17 ans), qui a remporté le titre de championne de France du 200m brasse, mais son temps de 2'28"71 ne lui permet pas d'aller disputer une grande compétition internationale cet été, les minimas étant de 2'25"91.