Championnats de France : Reprise de la compétition à 18h00

Les temps de la matinée validés

Fin de la tempête pour la Fédération Française de natation. Suspendue aux alentours de 10h30 en raison du déplacement du quai de départ sur certaines lignes d’eau, la cinquième journée des championnats de France, se déroulant à Chartres, va reprendre à 18h00. La FFN a annoncé la nouvelle dans l’après-midi par l’intermédiaire d’un communiqué tombé au terme d’une réunion technique extraordinaire. Pour rendre cela possible, les techniciens sont intervenus pour « pour replacer le mur amovible dans les points d’ancrage fixes qui permettent de garantir la certification du bassin et donc l’homologation des résultats ». Les 20 à 30 centimètres d'écart entre le quai et le mur ne sont donc plus qu'un mauvais souvenir.Plusieurs décisions ont ainsi été prises sur la compétition en elle-même. Cet incident n’aura « aucun impact sur les critères de qualification olympique » tandis que les temps des séries de la matinée, soit le 50m papillon dames et messieurs et le 200m brasse dames, sont validés. Les finales de ces séries se tiendront à la reprise de la compétition à 18h00. De plus, la FFN a décidé d’organiser des séries lentes et une série rapide pour le 200m dos messieurs (trois séries lentes) et le 100m nage libre dames (cinq séries lentes). Participeront à la série rapide les nageurs et nageuses aux dix meilleurs temps d'engagement. « Les critères de qualification olympique pour ces épreuves seront le temps standard FINA A et le classement au temps sur l’ensemble des séries », précise la FFN dans son communiqué. Enfin, le 1 500m nage libre messieurs sera nagé ce dimanche matin (11h08) en deux séries lentes regroupant 17 nageurs. La série rapide incluant les dix meilleurs temps se tiendra en début de soirée (18h09) à la place de la finale.