Championnats de France : Pigrée, Gastaldello et Herlem premiers titrés

C'est parti pour les championnats de France en grand bassin à Montpellier ! A une semaine du coup d'envoi des championnats du monde en...petit bassin d'Abu Dhabi, pour lesquels 16 Français ont été sélectionnés, la plupart des meilleurs nageurs tricolores se retrouvent dans l'Hérault jusqu'à dimanche pour tenter de décrocher un titre national. A commencer par le Toulousain Antoine Herlem, qui a remporté le 200m dos en 1'58"01, devant Geoffroy Mathieu (Clermont) et Mewen Tomac (Amiens). Le Rouennais Logan Fontaine a quant à lui été titré sur 400m nage libre, en signant un chrono de 3'51"34, devant le jeune nageur de 16 ans Sacha Velly (Laon) et Roman Fuchs (Amiens). « Mon adaptation à Martigues dans le groupe de Philippe (Lucas) se passe très bien. Ça me fait du bien mentalement d'avoir plus de soleil qu'à Rouen et en plus il y a un bon niveau dans le groupe, ce qui me permet de progresser », a déclaré Fontaine à l'arrivée. A 22 ans, le Versaillais Stanislas Huille a décroché le titre de champion de France du 100m papillon, en finissant deuxième en 52"73 derrière l’Algérien Jaouad Syoud, qui porte les couleurs de Nice. Charles Rihoux (Nice) et Sergueï Comte (Bron) complètent le podium.

Pigrée collectionne les médailles

Du côté des filles, Béryl Gastaldello (Etoiles 92) a décroché le titre de championne de France du 100m nage libre en 54"58, devant Lison Nowaczyk (Béthune) et Margaux Fabre (Canet). « Je suis contente, je ne m'attendais pas à ce temps-là, je faisais 56 il y a 4 jours. C'est le premier titre de mon nouveau club, j'avais un peu la pression, il y a une bonne émulation dans l'équipe, ça m'a permis de bien nager ce soir », s'est réjoui la gagnante. La révélation des derniers championnats d’Europe en petit bassin, Analia Pigrée, a poursuivi son bel automne, en remportant la finale du 50m dos. La nageuse du Canet, âgée de 20 ans, s’est imposée en 27"41, devant sa coéquipière Pauline Mahieu et Emma Terebo (Amiens). « Mon objectif était de garder mon titre de championne de France et j'aurais bien aimé battre mon record de France mais ça ne passe pas de peu. J'espère le battre très prochainement », a réagi Pigrée à la sortie du bassin. Sur le 800m féminin, ce sont deux Russes membres des clubs de Montpellier et Clichy, Anastassia Kirpitchnikova et Anna Egorova, qui ont signé le meilleur temps de la finale, mais le titre de championne de France revient donc à la troisième, Adeline Furst (Toulouse), médaillée d’or en 8'39"42. L’argent revient à Valentine Leclercq (Villefranche en Beaujolais), seulement âgée de 16 ans, et le bronze à Madelon Catteau (Toulouse). Sur 50m brasse, c’est la Belge Florine Gaspard, sociétaire du club de Marseille, qui a remporté la finale, mais le titre revient bel et bien à Justine Delmas (St-Germain-en-Laye), âgée de 16 ans et qui a nagé en 31"69. Laure Barreau (Massy) et Meghan Frouin (Etoiles 92) sont médaillées également. Sur 200m 4 nages, la Canadienne Mary-Sophie Harvey s’est imposée en finale, et Camille Tissandie (Castres), deuxième en 2'13"73, rafle donc pour sept centièmes le titre de championne de France, devant Fantine Lesaffre (Antibes) et Charlotte Bonnet (Nice). Vendredi, neuf nouveaux titres individuels seront décernés.