Championnats de France : Lesaffre, Duhamel et Marchand qualifiés pour les Jeux de Tokyo

Les trois nageurs français se sont qualifiés mardi soir à Chartres pour les JO de Tokyo 2020, qui auront lieu l'été prochain. Lesaffre, Duhamel et Marchand ont tous trois validé leur billet à l'occasion de la première journée des Championnats de France et ultime opportunité pour nos représentants de décrocher le précieux sésame. La première, championne d'Europe 2018 sur 400m 4 nages, a terminé deuxième de la finale du 200m 4 nages avec un temps de 2'12”47. Plus rapide que sa compatriote et aînée, Duhamel (21 ans), sacrée championne de France avec un chrono de 2'11”57, a remporté cette finale, sachant que la Fédération française de natation (FFN) avait fixé les minimas sur la distance à 2'12”56.Le jeune nageur de 19 ans a laissé tous ses concurrents dans son rétroviseur lors de la finale du 400m 4 nages lors d'une soirée en tout point parfaite pour lui. Le Toulousain, titré, a en effet profité de cette course pourUn exploit que n'auraient pas renié nos cinq représentants qualifiés avant même ces Championnats de France à Chartres : Florent Manaudou (50 m), Marie Wattel (100 m et 100 papillon), Yohann Ndoye Brouard (100 m dos et 200 m dos), Mélanie Hénique (50 m) et David Aubry (800m).