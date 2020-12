Championnats de France : Le duel Gastaldello-Wattel continue, Grousset en forme

Les dernières séries des championnats de France de natation ont eu lieu ce dimanche matin. Si Florent Manaudou ne s'est pas aligné sur celles du 100 mètres comme c'était initialement prévu, tous les autres favoris ont répondu présent. Sur le 100m papillon féminin, le duel entre Béryl Gastaldello et Marie Wattel a notamment pu se poursuivre. Après la finale du 100m nage libre qui avait profité à la première, c'est la seconde qui a réalisé le meilleur temps sur les séries du 100m papillon féminin. Il n'y a eu que neuf dixièmes d'écart entre les deux nageuses du CN Marseille qui se qualifient pour l'Euro 2021. Mais cette fois, c'était à l'avantage de Marie Wattel qui a longtemps semblé en mesure de s'offrir une préqualification olympique. Elle aura une nouvelle opportunité d'y arriver lors des finales prévues ce dimanche soir.

Grousset en vue sur le 100 mètres nage libre, coup de jeune sur le 400m nage libre

Sur un 100m nage libre sans Florent Manaudou qui a été sacré sur 50m, c'est Maxime Grousset qui a réalisé le meilleur temps des séries. En 48''67, il en a profité pour se rapprocher de son record personnel et surtout pour se qualifier à l'Euro au contraire de Clément Mignon, son premier poursuivant qui a terminé à 54 centièmes. Mehdy Metella participera aussi à la finale du 100m nage libre. Fantine Lesaffre s'est illustrée dans deux épreuves. Meilleur temps du 200m dos devant Anaïs Poidevin qui a amélioré son record personnel, elle a aussi été la Française la plus rapide des séries du 400m nage libre où elle a été reléguée à huit secondes de la Russe Anastassia Kirpitchnikova. Dans les séries de cette épreuve, deux nageuses de 15 ans ont obtenu une qualification pour la finale : Valentine Leclerc et Alexa Reyna.

Mewen Tomac ira à l'Euro

Autre distance où un nageur étranger a profité de sa licence en France pour s'illustrer, le 200m 4 nages messieurs. Jeremy Desplanches, le Suisse de l'Olympic Nice Natation, y a été le plus rapide alors que le meilleur temps français est revenu à Enzo Tesic. Le nageur né en l'an 2000 a battu son record personnel avec un chrono de 2'01''52. Théo Bussière a été le plus rapide sur 50m brasse alors que Mewen Tomac a obtenu sa qualification pour l'Euro en réalisant le meilleur temps des séries de 50m dos.