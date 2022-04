Championnats de France : Le 50m nage libre pour Wattel, Joly, Mattenet et Tomac l'accompagneront aux Mondiaux

#EnDirect #natation #FFNLimoges2022

Tomac quitte Limoges avec un deuxième titre

Marie Wattel a conclu les championnats de France sur une très bonne note. Après ses titres nationaux sur le 100m papillon et le 100m nage libre plus tôt dans la semaine, la nageuse du CN Marseille a dominé la finale du 50m nage libre. Sacrée en 24’’82, elle a validé sa qualification pour les prochaines échéances internationales. Mélanie Hénique (25’’00) et Charlotte Bonnet (25’’05) complètent le podium mais sans le billet pour les championnats du monde. Une qualification qui est également dans les mains d’Emilien Mattenet su le 400m quatre nages. Déçu de sa troisième place sur le 200m quatre nages, le nageur de Charleville-Mézières a bouclé la distance double en 4’16’’37 pour s’assurer de faire le voyage à Budapest l’été prochain. Alors que l’Algérien Jaouad Syoud a terminé deuxième (4’19’’21), le podium est complété par Tom Rémy (4’20’’95) et Antoine Marc (4’23’’11). Pour la troisième fois cette semaine, Mewen Tomac et Yohann Ndoye Brouard se sont retrouvés en finale.Après le titre du sociétaire des Dauphins d’Annecy sur le 100m dos puis celui de l’Amiénois sur le 200m dos, le titre du 50m dos est revenu à Mewen Tomac. Avec un temps de 24’’89 lors de la finale, ce dernier valide également son billet pour les prochains Mondiaux sur la distance. Kai Van Westering (25’’32) a pris le meilleur sur Yohann Ndoye Brouard (25’’44) pour la deuxième place. Cyrielle Duhamel, de son côté, a remporté la finale du 400m quatre nages en 4’47’’23, un temps insuffisant pour une qualification mondiale. Derrière la Roumaine Alexandra Dobrin (4’47’’46), Camille Tissandie (4’49’’02) et Zoé Carlos-Broc (4’52’’77), complètent le podium. Si la Belge Florine Gaspard s’est montrée la plus rapide lors de la finale du 50m brasse en 31’’17, le titre national revient à Justine Delmas en 31’’72. Chloé Braun (32’’27) et Laurie Le Henaff (32’’32) l’accompagnent sur la « boîte ». La dernière course de ces championnats de France a permis à Damien Joly de s’assurer de participer aux Mondiaux. Vainqueur du 1500m nage libre en 15’02’’69, il a fait mieux que le temps exigé par la Fédération Française de natation. Joris Bouchaut (15’06’’28) et Sacha Velly (15’12’’51) montent également sur le podium.