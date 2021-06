Championnats de France : Interruption de la compétition suite à un problème technique

Un quai de départ défaillant

Le cinquième jour des championnats de France de natation, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, a été le théâtre d’un événement que personne n'avait vu venir. Le quai de départ ayant bougé sur certaines lignes d’eau,. Un coup du sort faussant ainsi la compétition. Pour cette raison,. Le directeur technique national Julien Issoulié a réagi à propos de cet événement rarissime. « On a arrêté la compétition pour trouver une solution. Il y a un côté du bassin où c'est parfaitement aligné et de l'autre il manque 20 à 30 centimètres. On va voir ce qu'on fait, il y a beaucoup de répercussions. Il y a des filles qui ont nagé le 200m brasse et qui ont fait le standard B de qualification olympique. On verra quelles sont les pistes à cette heure-là », a-t-il rapporté suite à cet incident.Pour élaborer des pistes, un technicien a été missionné afin de définir « l’importance du problème, si c’est une casse ou juste quelque chose qui a sauté et peut se réparer ». De plus, une réunion doit se tenir en début d’après-midi pour faire le point. « Il peut y avoir plein de plans, aller dehors, décaler de 24 heures, nager ailleurs... Il y a plein de possibilités. On va essayer de trouver une façon de reprendre ces championnats. Ils sont interrompus jusqu'à nouvel ordre », a poursuivi le DTN. Quid du 200m brasse dames qui s’est tenu avant l’interruption ? « On va voir ce qu'on fait, il y a beaucoup de répercussions », conclut-il. Un casse-tête dont se serait bien passée la Fédération française de natation.