Championnats de France : Henique affole le chrono

Marchand encore devant

Mélanie Henique est en forme olympique ! La nageuse de 28 a signé son deuxième record de France en quelques heures, ce samedi matin lors de la troisième journée des championnats de France de St-Raphaël. Après avoir battu le record de France du 50m papillon (une distance non olympique) vendredi soir en finale, elle a battu celui du 50m nage libre en séries.Béryl Gastaldello (24"87) et Charlotte Bonnet (25"22) disputeront également la finale, mais ne partiront pas favorites face à Henique, d'ores et déjà la grande dame de ces championnats, et donc pré-qualifiée pour les JO de Tokyo sur 50m nage libre. Aucun autre record de France n'a été battu lors de ces séries matinales, mais on notera tout de même la nouvelle belle performance de Justine Delmas. Championne de France du 100m brasse depuis vendredi, à seulement 15 ans, la nageuse de St-Germain-en-Laye a signé le meilleur temps sur 200m brasse en 2'27"99, devant Fanny Deberghes (2'29) et Camille Dauba (2'29"31). Sur 100m dos, c'est la jeune Cristolienne Mary-Ambre Moluh, âgée de 15 ans également, qui a réussi le meilleur chrono, en 1'02"08, devant Mathilde Cini (1'02"96) et Bertille Cousson (1'03"06). Le meilleur temps des séries du 200m papillon est quant à lui revenu à Lara Grangeon - De Villèle, en 2'13"82, qui a dominé Lilou Ressencourt (2'13"91) et Juliette Marchand (2'16"08).Un autre Marchand a brillé ce samedi, Léon. Le jeune nageur de 18 ans a remporté les séries du 400m 4 nages en 4'16"81, devant Emilien Mattenet (4'19"72) et Clément Bidard (4'25"64). Sur 50m papillon, le meilleur temps est revenu à Serguei Comte, en 23"95, qui a devancé Stanislas Huille (24"06) et Meven Grandjean (24"14).Les séries du 100m brasse ont quant à elles été gagnées par Théo Bussière, qui a signé un temps de 59"86, devant Antoine Viquerat (1'01"35) et Carl Aitkaci (1'01"55). Enfin, Jonathan Atsu a réussi le meilleur chrono sur 200m nage libre, en 1'47"47, devant Jordan Pothain (1'48"18) et le Suisse Roman Mityukov (1'48"50).