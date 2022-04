Championnats de France : Grousset a remporté son duel avec Manaudou, Wattel et Bouchault sacrés sans briller

#EnDirect #natation #FFNLimoges2022

50 papillon Messieurs finale A :

🥇GROUSSET Maxime 00:23.41

🥈MANAUDOU Florent 00:23.46

🥉PIRON Thomas 00:23.69



Maxime Grousset et Florent Manaudou réalisent les minima pour les mondiaux !

Live 👉 https://t.co/neM3KlVrKo



📸 KMSP/S.Kempinaire pic.twitter.com/c86z1MdYSK



— FFN (@FFNatation) April 5, 2022

Bouchault manque encore la qualification, Duhamel rassure

Bonnet et Aitkaci dans le bon tempo

Le duel était attendu et il n’a pas déçu. Dans L’Aquapolis de Limoges, Maxime Grousset et Florent Manaudou se sont expliqués à l’occasion de la finale du 50m papillon. Exilé dans la ligne d’eau numéro 8 après s’être fait peur lors des séries, le médaillé d’argent sur le 50m nage libre lors des Jeux de Tokyo a dû s’avouer vaincu. Avec un temps de 23’’41 contre 23’’46 pour Florent Manaudou, Maxime Grousset remporte le titre de champion de France alors que les deux nageurs se qualifient pour les prochaines échéances internationales. « Je pense que je fais un de mes meilleurs départs puis ça se gâte un peu sur la fin car d’habitude, je fais un peu l’inverse, a confié le nouveau champion de France après sa course. Je me suis vu devant mais je n’ai pas vu Florent Manaudou. C’est dommage car c’était une super course. » Une qualification que Marie Wattel n’a pas pu aller chercher sur le 100m papillon. Si elle remporte le titre national en 58’’61, le temps n’est pas suffisant pour répondre favorablement aux critères de qualification. « C’est sur que je m’attendais que ça soit une année en-deçà de l’an passé. J’ai un peu enchaîné les pépins mais 58’’6, ça fait mal. Je ne m’attendais pas à ça, a confié celle qui a rejoint le Cercle des Nageurs de Marseille. Je n’ai pas vraiment d’excuses. On va continuer la compétition puis on va voir si ça vaut le coup d’aller à Budapest. Ça ne fait pas de mal une claque de temps en temps. »Après avoir manqué de peu la qualification pour Tokyo, Joris Bouchault a tout donné mais manquera également les principales échéances en 2022 sur le 400m nage libre. Le nageur des Dauphins du TOEC, sacré champion de France de la distance en 3’49’’08 devant Marc-Antoine Olivier (3’50’’12) et David Aubry (3’51’’36) manque les minima pour une question de centièmes de seconde. « La dernière fois, j’étais content du chrono. Ce n’est pas le cas, a assuré Joris Bouchault à sa sortie du bassin. Ça fait très longtemps que je me bats pour ce genre de moments mais c’est dur quand ça ne passe pas. J’avais l’ambition de partir vite et de tenir. Je me suis peut-être un peu emballé mais je n’ai pas à rougir. » Opérée des sinus en septembre dernier, Cyrielle Duhamel a signé son retour au plus haut niveau avec le titre national sur le 200m quatre nages en 2’14’’19 devant Camille Tissandie (2’14’’42) et Bertille Cousson (2’16’’43). S’il n’y a pas de qualification à la clé, l’essentiel était ailleurs pour la Béthunoise. « Le chrono n’était pas l’essentiel, c’était essayer d’aller chercher le mieux que je pouvais. Ce n’était pas facile, a confié cette dernière. J’ai repris il y a trois mois donc je ne peux pas m’attendre à 2’10’’ ou un 2’11’’, je n’ai pas encore l’aérobie nécessaire. Je suis très, très contente quand même car, il y a quatre mois, j’étais dans mon lit et je regardais les autres nager. Là, je suis très heureuse d’être ici. »Charlotte Bonnet, quant à elle, a quitté le bassin avec le sourire. Si la finale du 400m nage libre a été dominée par Anastassia Kirpitchnikova, qui songerait sérieusement à délaisser la nationalité russe pour devenir Française en vue des Jeux de Paris 2024, en 4’09’’59, la Niçoise a remporté le titre national en 4’11’’59 devant Adeline Furst (4’14’’30) et Alexa Reyna (4’16’’52). « C’est toujours bien de se rapprocher de la qualification. C’est mon meilleur temps depuis longtemps mais qui ne représente rien au niveau international, a confié Charlotte Bonnet après sa course. Ce (mardi) matin, j’ai sans doute fait la course la plus dure de ma vie car j’ai tétanisé après 200 mètres. Je pense que je fais une bonne course, assez régulière. Je suis confiante pour le 200m. » En conclusion de cette première journée, Carl Aitkaci a conservé son titre sur le 100m brasse avec une victoire en 1’00’’77 devant Antoine Viquerat (1’00’’99) et Clément Bidard (1’01’’46). Un temps qui ne lui permet pas de valider sa qualification. « Je suis content parce que je garde mon titre. Je suis encore loin du temps mais ça fait toujours plaisir d’avoir un titre, a confié le toujours champion de France. Après, on va essayer d’aller chercher la qualification sur le 50m. J’ai gravi les échelons progressivement. J’avance surement et 2024 est plus qu’un objectif. » Une première journée qui donne le ton de cette semaine de compétition en terre limougeaude.