Championnats de France : Gastaldello, Tomac et Olivier peuvent toujours croire aux JO

Huit nageurs (Marie Wattel, Mélanie Hénique, Florent Manaudou, Yohann Ndoye Brouard, David Aubry, Fantine Lesaffre, Cyrielle Duhamel et Léon Marchand) sont assurés de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, et le contingent français a encore de bonnes chances de grandir ce mercredi lors de la deuxième journée des championnats de France de natation, à Chartres. Ils sont en effet douze à avoir réussi les minimas requis lors des séries matinales (correspondant aux standards internationaux B), mais ils devront aller encore plus vite en finale (standards internationaux A) pour décrocher leur billet olympique, dans la limite de deux nageurs par discipline. Sur le 100m dos masculin, Yohann Ndoye Brouard est déjà qualifié, mais ça se bouscule derrière lui, avec pas moins de cinq nageurs qui ont réussi les 55"47 demandés : Mewen Tomac (20 ans), Stanislas Huille (22 ans), Geoffroy Mathieu (24 ans), Maxence Orange (23 ans) et Paul-Gabriel Bedel (27 ans). Sur 800m, David Aubry est déjà qualifié et il sera accompagné au Japon par Marc-Antoine Olivier (25 ans), Joris Bouchaut (26 ans) ou Tommy-Lee Camblong (20 ans), à condition de réussir 7'50"28 en finale.

Pas de Françaises à Tokyo sur 100m brasse et 400m

Du côté des femmes, la matinée a été moins riche en minimas, puisqu'aucune nageuse n'a réussi le temps requis sur 100m brasse et 400m. En revanche, sur 100m dos, elles sont quatre à avoir réussi le chrono imparti (1'02"06) : Marie-Ambre Moluh (16 ans), Béryl Gastaldello (26 ans), Analia Pigrée (20 ans) et Mathilde Cini (27 ans). Les finales de toutes ces disciplines se dérouleront lors de la session de soirée à partir de 18h00, sauf celle du 800m masculin qui aura lieu jeudi. La finale du 1500m féminin, dont les séries avaient eu lieu mardi, se tiendront également mercredi soir, avec quatre nageuses en lice pour Tokyo : Lara Grangeon-De Villèle (30 ans), Aurélie Muller (31 ans), Adeline Furst (27 ans) et Lisa Pou (22 ans), qui devront réussi 16'21"21.