Championnats de France : Bonnet, Gastaldello et Grousset à l'honneur

Les championnats de France de natation en grand bassin se sont poursuivis ce vendredi à Montpellier, avec pas moins de neuf titres individuels décernés. A seulement 16 ans, Sacha Velly a remporté le premier titre décerné lors de cette deuxième journée, sur 800m. Le nageur de Laon, qui s'entraîne avec Philippe Lucas et est un spécialiste de l'eau libre, s'est imposé en 7'54"92 (nouveau record de France U17), devant David Aubry et Logan Fontaine. Noyan Taylan (Clamart) a quant à lui été sacré sur le 200m papillon en s'imposant en 1'57"93. Clément Secchi et Matthias Marsau complètent le podium. Sur 100m dos, les deux habitués de la discipline Yohann Ndoye Brouard (Annecy) et Mewen Tomac (Amiens) se sont encore livré un beau duel, et c'est Ndoye Brouard qui s'est imposé en 53"44, Stanislas Huille complétant le podium. Sur 200m brasse, la surprise est venue de la victoire du Mulhousien Antoine Marc en 2'11"57, devant les Toulousains Antoine Viquerat et Thomas Boursac Cervera Lortet. Enfin, la dernière épreuve individuelle de la journée a vu la victoire de Maxime Grousset sur le 50m nage libre. Le nageur de Clichy l'a emporté en 22"09, devant Thomas Piron (Lyon) et Guillaume Guth (Toulouse).

Un 50eme titre pour Bonnet

Un quinzième titre de championne de France pour Béryl Gastaldello ! Déjà sacrée sur le 100m nage libre jeudi, la nageuse de 26 ans, sociétaire du club d'Etoiles 92, a triomphé sur le 50m papillon, en 26"15, devant Analia Pigrée (Canet) et Emma Morel (Saint-Leu). A 17 ans, la Castraise Camille Tissandié est encore loin des quinze titres nationaux, mais elle en a remporté un deuxième en deux jours. Après le 200m 4 nages, elle a décroché la médaille d'or sur le 400m 4 nages en 4'45"65, devant des nageuses bien plus expérimentées, Lara Grangeon-de Villèle (Sarcelles) et Charlotte Bonnet (Nice). Place à la jeunesse également sur le 100m brasse, avec le titre remporté par Justine Delmas (St-Germain-en-Laye), âgée de 16 ans, qui est arrivée deuxième derrière la Belge du club de Marseille Florine Gaspard, en 1'08"87. Adèle Blanchetière (Toulouse) et Laure Barreau (Massy) complètent le podium. Quelques minutes après sa finale du 200m 4 nages, Charlotte Bonnet a replongé pour la finale du 200m, et la nouvelle protégée de Philippe Lucas a triomphé en 1'59"57, décrochant ainsi un 50eme titre national, devant Mika Heideyer (Antibes) et Assia Touati (Toulouse).