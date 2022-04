Championnats de France 100m) : Bonnet, meilleur temps des séries

Tesic dans les temps

Après son titre sur 200m, jeudi, Charlotte Bonnet n'avait pas caché son bonheur de "voir enfin le bout du tunnel" ('"même si le chemin est encore long", avait ajouté l'intéressée). Il semble surtout que la lumière tende de nouveau les bras à la Niçoise.Bonnet a remporté sa série et signé du même coup le meilleur temps, toutes courses confondues, en bouclant son 100m dans un temps de 54”47. Un chrono qui a permis à celle qui n'avait été que l'ombre d'elle-même à Tokyo lors des derniers Jeux Olympiques (elle s'était fait sortir en demi-finales du 100m comme du 200m) de devancer toutes ses rivales. Avec un temps de 54”81, Marie Wattel, championne d'Europe en titre du 100m papillon, a dû ainsi se contenter de la deuxième place, derrière Bonnet, mais devant Mary-Ambre Moluh (55”25).Pour valider son billet pour les Championnats du monde et les Championnats d'Europe, qui se dérouleront tous deux cet été, comme elle l'avait fait la veille en étant sacrée sur 200m (mardi, elle avait terminé deuxième du 400m nage libre), la nageuse de 27 ans prise en main par Lucas à Martigues en marge des Jeux de Tokyo après dix ans à travailler sous les ordres de Fabrice Pellerin à Nice devra boucler son 100m, vendredi soir en finale, en 54”25 au moins. Enzo Tesic, sur 200m 4 nages, devra, lui, faire mieux que 1'59”76.Il devra impérativement réitérer sa performance, aux alentours de 18h03, en finale pour valider son billet pour Budapest (du 18 juin au 3 juillet) et Rome (11 au 21 août).