Championnats d' Europe : Manaudou et Henique en demies, Metella passe à côté

🏊 Florent Manaudou après son échec en demi-finale du 50 m papillon assure le deuxième meilleur temps des séries du 50 m nage libre en 21.86 ! Maxime Grousset se qualifie aussi pour les demi-finales #Budapest2021 #Natation

🏊 Mélanie Henique remporte sa série du 50 m papillon en 25.30 (meilleur temps des séries) ! Marie Wattel termine elle 3e (26.35) ce qui permet aux deux françaises de se qualifier en demi-finales ! #Budapest2021 #Natation pic.twitter.com/QBVWuJKkhz

Metella se rate, Pilato régale

Mission accomplie pour Florent Manaudou en séries du 50m nage libre. Le champion olympique 2012 de la discipline et champion d’Europe 2014 et 2016 a signé le deuxième temps, en 21’’86, juste derrière le Néerlandais Thom De Boer (21’’76). Éliminé en demi-finales du 50m papillon jeudi, il sera donc au rendez-vous de celles du 50m nage libre à 18h34 ce samedi, tout comme Maxime Grousset, qui a terminé 14eme en 22’’19.On les retrouvera toutes les deux en demies à partir de 18h40.En revanche, la grosse mauvaise nouvelle de la matinée est venue du 100m papillon masculin, où Mehdy Metella est passé complètement au travers de sa série. Il a terminé 19eme des séries, en 52’’31 et ne verra donc pas les demi-finales, à moins d’un forfait de dernière minute car il est premier remplaçant. Médaillé de bronze en 2016 et d’argent en 2018 sur cette distance, le nageur de 28 ans est tombé de très haut, même si cet Euro n’est bien sûr pas l’objectif prioritaire de la saison., remportées par l’Italienne Benedetta Pilato, née deux mois avant elle, et qui a battu le record du monde juniors et le record des championnats seniors en 29’’50 !