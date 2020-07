Incroyable Fabio Quartararo ! Ce dimanche, le Français a remporté le Grand Prix d’Andalousie de MotoGP. Comme la semaine dernière, sur ce même circuit de Jerez de la Frontera, le Tricolore a donc pu lever les bras, à l’arrivée. Le tout jeune sportif de 21 ans entre également encore un peu plus dans l’histoire, avec ce deuxième succès d’affilée, puisqu’avant lui, jamais aucun Français n’avait remporté deux courses consécutives dans la catégorie reine.

Ce dimanche, le pilote Petronas Yamaha SRT était seul au monde. Parti en pole position et après un excellent départ, il n’a ensuite jamais lâché son leadership et a même mis à 4 »495 à son premier poursuivant. Derrière, le podium a été complété par Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) et Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha). La légende italienne de la discipline, aujourd’hui âgée de 41 ans, signe là son premier podium depuis Austin l’an passé, son 199eme en tout. Une course qui a donc également marqué le retour au premier plan de l’écurie Yamaha, avec ce premier triplé depuis l’Australie en 2014. Fabio Quartararo en profite aussi pour s’envoler en tête du classement du championnat du monde de la discipline.